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    Клопп: «Перед матчем с «Лестером» я думал, что нас ждет большой вызов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча четвертого тура АПЛ против «Лестера» (4:1).

    «Отличное выступление на протяжении всех 90 минут. Я думал, что нас ждет большой вызов. Я знаю, что мы можем быть действительно сильными.

    Если что-то идет не так, то мы должны показать, что остаемся в гонке, и верить в наш стиль. Мы играли спокойно, не можем же мы создавать моменты каждым пасом, каждым движением.

    «Лестер» – очень качественная команда, они всегда опасны, даже после третьего гола. Отличный матч в отличном месте», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    10.09.2016 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2016, 08:41

      задача Лестера не вылететь! Вот интересно, кто? Лестер или Ростов в этом году займет выше место в своих чемпионатах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2016, 02:29

      Катком прокатились по чемпиону Англии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 10 сентября 2016, 23:00

      Клопп с уверенной победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > 4agaaa 12 сентября 2016, 12:53

      между прочим я провожу параллель между Спартаком и Ливерпулем) очень уж заряжено и позитивно оба клуба заиграли

      -1
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