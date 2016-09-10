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    Венгер: «В четверг Косиельни вернулся из России, а сегодня уже забил»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча четвертого тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:1). Победный гол лондонцы забили с пенальти в добавленное время.

    «Это облегчение, потому что мы упустили много возможностей, а соперник имел одну или две, отправив все силы вперед.

    Если честно, то все говорили мне, что пенальти был, но сам я еще не видел.

    Перед ударом Касорлы с пенальти была длинная пауза. Он молодец, что забил, потому что на нем лежала большая ответственность за команду. Он очень хорошо играл и помог нам вернуться в игру после неудачного начала.

    Я очень доверяю Лорану Косиельни. Он в четверг вернулся из России, а сегодня забил, когда мы проигрывали. Фантастика», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    10.09.2016 20:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2016, 11:06

      на западе, в отличие от нас, все и россиян, и украинцев, и белорусов, и даже жителей других стран снг называют русскими.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 сентября 2016, 08:21

      Что он там делал???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 11 сентября 2016, 00:05

      Да уж, не ожидал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 10 сентября 2016, 21:11

      Прикалывают эти люди, которые в принципе не знают географии, что характеризует их не достаточно положительно. Примерно так же можно сказать о Бельгии, или Австрии - мусье Венгер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 сентября 2016, 20:26

      Венгер не в курсе, что Беларусь - отдельная страна))

      7
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      Рейтинг: +124

      1cent > Diesel133 10 сентября 2016, 20:29

      походу он в курсе того чего мы не в курсе))

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > 1cent 10 сентября 2016, 21:00

      Окно закрылось ;)

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