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    Бундеслига. «Вольфсбург» сыграл вничью с «Кельном», «Байер» одержал волевую победу над «Гамбургом»

    В матче 2-го тура Бундеслиги «Фрайбург» благодаря дублю Максимилиана Филиппа одержал волевую победу над менхенгладбахской «Боруссией» – 3:1.

    В других встречах хет-трик Йоэля Похьянпало принес «Байеру» победу над «Гамбургом», «Герта» одолела «Ингольштадт», «Вольфсбург» поделил очки с «Кельном», «Дармштадт» вырвал победу над «Айнтрахтом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Байер – Гамбург – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вуд, 58; 1:1 – Похьянпало, 79; 2:1 – Похьянпало, 90; 3:1 – Похьянпало, 50.

    Вольфсбург – Кельн – 0:0

    Дармштадт – Айнтрахт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сиригу, 90.

    Ингольштадт – Герта – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибишевич, 8; 0:2 – Шибер, 86.

    Фрайбург – Боруссия М – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азар, 35; 1:1 – Филипп, 54; 2:1 – Филипп, 85; 3:1 – Петерсен, 88 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 18:23
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