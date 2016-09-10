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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»

    В матче 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах сломил сопротивление «Лестера», одержав победу с крупным счетом 4:1. Дубль в составе победителей на свой счет записал Роберто Фирмино.

    Отметим, что для действующего чемпиона Англии данное поражение стало вторым в сезоне, в то время как красные благодаря сегодняшней победе присоединились к лидирующей группе.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Ливерпуль – Лестер – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фирмино, 13; 2:0 – Мане, 31; 2:1 – Варди, 38; 3:1 – Лаллана, 56; 4:1 – Фирмино, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 21:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 12 сентября 2016, 10:03

      YNWA

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 11 сентября 2016, 09:43

      RIP

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 сентября 2016, 01:35

      Да в этом сезоне Лестеру будет тяжело, главное чтоб не вылетели, а то без них будет скучно

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 сентября 2016, 00:02

      ...Лестеру будет ой как сложно в этом сезоне (надеюсь не вылетят)...

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 сентября 2016, 00:01

      лестер на один год..

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 10 сентября 2016, 23:26

      Сказка Лестера в АПЛ закончилась... Посмотрим на этих ребят в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 сентября 2016, 22:31

      Всегда бы так играли бы

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 10 сентября 2016, 21:33

      Было красиво! YNWA!!!

      0
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