Новосельцев: «Зенит» – один из сильнейших клубов России, а в «Ростове» была сложная ситуация»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о причинах своего перехода в петербургскую команду, а также отметил, что хорошо попрощался со своими бывшими одноклубниками из «Ростова».

– Как вас проводили в «Ростове»?

– Проводили хорошо, ребята желали удачи. Говорили: будем смотреть за тобой, все у тебя получится.

– Все-таки, почему решили покинуть донской клуб?

– В «Ростове» сложная ситуация по многим параметрам. Вы ее сами прекрасно знаете. Нет смысла еще раз это обсуждать.

– Тяжело было отказаться от Лиги чемпионов?

– У «Зенита» есть Лига Европы. Это один из сильнейших, если не сильнейший клуб в России. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол, показывать результаты и завоевывать титулы.

– За прошлогодние 0:3 вам еще никто не выговаривал?

– Пока никто ничего не говорил. Может, забыли?

– Ваши «Торпедо» и «Ростов» постоянно много пропускали на «Петровском». Невезучий для вас стадион?

– В последнем матче «Ростова» на «Петровском» мы проиграли 2:3, но вели 2:0. Если бы не удалениеГацкана, стадион мог бы стать везучим.

– Как вам требования Луческу?

– Сейчас узнаю. У нас уже была одна тренировка, но я занимался отдельно.