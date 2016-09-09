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  • Новосельцев: «Зенит» – один из сильнейших клубов России, а в «Ростове» была сложная ситуация»

Новосельцев: «Зенит» – один из сильнейших клубов России, а в «Ростове» была сложная ситуация»

9 сентября 2016, 13:07
11

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о причинах своего перехода в петербургскую команду, а также отметил, что хорошо попрощался со своими бывшими одноклубниками из «Ростова».

– Как вас проводили в «Ростове»?

– Проводили хорошо, ребята желали удачи. Говорили: будем смотреть за тобой, все у тебя получится.

– Все-таки, почему решили покинуть донской клуб?

– В «Ростове» сложная ситуация по многим параметрам. Вы ее сами прекрасно знаете. Нет смысла еще раз это обсуждать.

– Тяжело было отказаться от Лиги чемпионов?

– У «Зенита» есть Лига Европы. Это один из сильнейших, если не сильнейший клуб в России. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол, показывать результаты и завоевывать титулы.

– За прошлогодние 0:3 вам еще никто не выговаривал?

– Пока никто ничего не говорил. Может, забыли?

– Ваши «Торпедо» и «Ростов» постоянно много пропускали на «Петровском». Невезучий для вас стадион?

– В последнем матче «Ростова» на «Петровском» мы проиграли 2:3, но вели 2:0. Если бы не удалениеГацкана, стадион мог бы стать везучим.

– Как вам требования Луческу?

– Сейчас узнаю. У нас уже была одна тренировка, но я занимался отдельно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Новосельцев Иван
Комментарии (11)
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jet andy
1473419792
Будет играть в основе, сами увидите.
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Rzn_za_cska
1473423762
начинается ослабление конкуртенов как было дело с рубином... выкупили всех звезд в итоге где они??? так никто и не заиграл.... и рубин сдулся...
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Леонид К..
1473425071
И сидеть ему долго - долго на скамейке запасных: Витсель -то пока в команде. Зарплата у Новосельцева будет поболее, футбола - по менее. Да и в сборной сидеть ему там же. Променял беспокойную жизнь на спокойную. Зато трам не будет и с женой-красавицей чаще видится будет.
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Kollljan
1473425906
Будешь на тренировках за мячиками бегать.
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PNZ1985
1473434678
крыса сбежала с корабля..
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Joker Loko
1473442374
лучше бы не подписывал себя...
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anri1703
1473468953
Сомневаюсь что уж так сильно зенит за лигу европы будет держаться до 1.8 дойдут и то смотря как в лиге будут играть может раньше сольют
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