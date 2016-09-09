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    Феллаини: «Моуринью хорошо знает все мои сильные качества»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о тренировочным процессе под руководством Жозе Моуринью. По словам футболиста, он хочет оправдать доверие португальского специалиста игрой на поле.

    «Я не удивлен, что теперь я могу играть на своей настоящей позиции. Моуринью хорошо знает все мои сильные качества. Ван Гаал тоже верил в меня, но сейчас я играю на своей позиции. Буду стараться оправдать доверие Моуринью. Тренировки под его руководством кажутся мне очень интересными. Каждый день – что-то новое», – заявил он.

    Источник: TMW

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    09.09.2016 07:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 9 сентября 2016, 09:49

      до тех пор, пока в основе МЮ будут играть игроки уровня Эвертона, приглашенные тренерами, уровня Эвертона - Манчестеру ничего не выиграть! Это же патлатое дно в центре поля МЮ, как они еще до сих пор его не выгнали?!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ruverzema29rus 9 сентября 2016, 16:31

      ну знаешь-ли, Руни ведь тоже пришёл из Эвертона. и упорно трудясь, сделал себе фантастическую карьеру в Юнайтед, выиграв всё что можно, и навсегда вписав своё имя в клуб) у Феллайни ещё есть время состояться, если будет стараться

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