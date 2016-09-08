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    Фернандиньо: «Первым делом Гвардиола начал прививать нам победный менталитет»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о том, с чего начал свою работу в клубе главный тренер Хосеп Гвардиола.

    «Когда он пришел в «Сити», то первым делом попытался изменить менталитет команды и игроков, постарался привить нам победный менталитет.

    Чтобы стать победителями, мы должны изменить некоторые вещи – тренировки, игры, многое другое.

    На каждом занятии, в каждом матче мы стараемся быть лучше, но мы только начали. Мы всего два месяца вместе.

    Уже видны некоторые позитивные изменения. И мы выиграли три матча подряд в АПЛ.

    Это важно, потому что в конце сезона мы хотим поднять трофей, так что старт должен быть очень, очень хорошим. Надеюсь, мы сможем продолжить в этом же духе до конца сезона», – сказал Фернадиньо.

    Источник: Goal.com

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    08.09.2016 23:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Matein 9 сентября 2016, 11:49

      Вперед сити! Правда в дерби придется слить так как будет очень большое давление на команду : )

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