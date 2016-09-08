Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «На старте тренерской карьеры важна харизма. У Зидана она есть»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением о качествах наставника «Реала» Зинедина Зидана.

    «Когда ты только начинаешь, очень важна харизма. Важно, чтобы тебя уважали за какие-то достижения в прошлом.

    Каждый день – это тест для тренера. Игроки смотрят на тебя, слушают, и если им нравится, то все хорошо.

    А если нет – ты немного теряешь. У Зидана есть харизма и знание. Он очень хорошо справляется.

    Сейчас мы не очень много контактируем с ним. Иногда обмениваемся сообщениями, но мы в хороших отношениях. Он очень помог мне в Мадриде. Он прекрасно знает обстановку там», – сказал Анчелотти.

    Напомним, Зидан был ассистентом итальянского специалиста, когда тот привел «Реал» к победе в Лиге чемпионов в 2014 году.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11