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    Кудряшов дисквалифицирован на три встречи Лиги чемпионов

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов не поможет своим партнерам в первых трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    Сообщается, что ростовчане получили по факсу письмо от УЕФА о дисквалификации Кудряшова на три игры за «жестокое поведение». Напомним, футболист был удален в ответном матче квалификации против «Аякса» (4:1).

    По информации источника, «Ростов» попросил УЕФА предоставить полный текст решения.

    В первых трех турах группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграет на выезде с «Баварией», дома с ПСВ и также на своем стадионе с «Атлетико».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 22:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 12 сентября 2016, 00:46

      Не любят в УЕФА опасных "выскочек"!!!
      Вот и перестраховываются, а то вдруг в группе не по сценарию пойдет.
      Так на всякий случай...

      0
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      Рейтинг: +146

      serega99 9 сентября 2016, 18:59

      Ого. Они еще пользуются факсом)) Я думал, что эту технику футбольные клубы уже давно не используют.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 сентября 2016, 12:53

      Просто охренительное решение, совсем там в УЕФА прифигели. Комментатор матча после красной сразу сказал "схерали?", а тут еще и три матча впаяли сверху.

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 9 сентября 2016, 09:57

      в знак протеста предлагаю Ростову пронести по стадиону майку с надписью "Кудряшов"....)))
      а что, были такие дисквалификации когда-либо?
      "за жестокое обращение с животными"- статья есть, нельзя котам хвосты обрубать и всё такое... а за жестокое обращение с Аяксом, что-то не слышал..... что там в итоге получилось? нога сломалась или мозги сотряслись?

      1
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      Рейтинг: +2

      Иван872 9 сентября 2016, 08:17

      мда

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 сентября 2016, 07:55

      Это просто безпредел!!!

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 9 сентября 2016, 07:41

      а в футболе мягкое поведение бывает?

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 9 сентября 2016, 06:48

      Уёбки Европейские Футбольные Алигофрены совсем с ума посходили, аль коленки от страха затреслись.Бавария будет бита и без Феди.Она будет бита Командой Бердыева.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > gencha19 9 сентября 2016, 09:05

      ударился?

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 9 сентября 2016, 06:36

      Жестокое поведение? Они наркоманы там все?

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 9 сентября 2016, 04:59

      "жесткое поведение"....да вы че блин из футбола совсем балет делаете?.. ну удалили пацана на один матч за тот подкат,больше там и не на что и не тянуло,всееее...

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