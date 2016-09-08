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    Раньери: «Наш лидер – командный дух»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги трансферной кампании и прокомментировал продление контрактов с Марком Олбрайтоном, Дэнни Симпсоном, Риядом Марезом и Джейми Варди.

    «Наша работа состояла в том, чтобы сохранить команду, и мы это сделали. Наш успех в прошлом сезоне – это заслуга не отдельных игроков, а всей команды, игравшей друг за друга. Наш лидер, наше основное качество – это команда, командный дух.

    Возможно, в будущем кто-то и уйдет, но я не менеджер, я просто тренер», – сказал Раньери.

    Напомним, летом состав «Лестера» покинул Н’Голо Канте, перешедший в «Челси».

    Источник: talkSPORT

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    08.09.2016 19:00
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