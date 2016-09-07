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    Эль-Хаддади: «Цель «Валенсии» – попасть в Лигу чемпионов»

    Нападающий «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади рассказал о задачах команды на сезон, а также о своем переходе из «Барселоны».

    «Наша цель в этом сезоне – попасть в Лигу чемпионов, и я верю, что мы можем это сделать.

    Мной интересовалась «Сельта», но я сказал им, что перехожу в «Валенсию». Я хотел оказаться здесь с того момента, как узнал об их интересе ко мне.

    Я пришел сюда, чтобы забивать голы, и не сомневаюсь, что нас ждет успешный сезон», – сказал Мунир.

    В воскресенье футболист может дебютировать за свой новый клуб в матче третьего тура Примеры против «Бетиса».

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 23:38
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