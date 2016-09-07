Защитник «Зенита» Иван Новосельцев попрощался с «Ростовом», из которого он перешел в петербургский клуб.

«Всем хотел сказать большое спасибо – и тренерскому штабу, и игрокам – за проведенные годы, потому что это пока что лучший отрезок моей карьеры.

Было очень комфортно во всех пониманиях – что на тренировке, что на поле, что за полем. Такая благоприятная обстановка, что работать было реально супер.

Хотел пожелать вам удачи в дальнейших играх, буду за вас болеть и переживать всегда, потому что вы часть моей истории», – сказал Новосельцев на тренировке ростовчан.