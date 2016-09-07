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Новосельцев попрощался с «Ростовом»

7 сентября 2016, 22:33
32

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев попрощался с «Ростовом», из которого он перешел в петербургский клуб.

«Всем хотел сказать большое спасибо – и тренерскому штабу, и игрокам – за проведенные годы, потому что это пока что лучший отрезок моей карьеры.

Было очень комфортно во всех пониманиях – что на тренировке, что на поле, что за полем. Такая благоприятная обстановка, что работать было реально супер.

Хотел пожелать вам удачи в дальнейших играх, буду за вас болеть и переживать всегда, потому что вы часть моей истории», – сказал Новосельцев на тренировке ростовчан.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (32)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473277319
Молоток!
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fantom23
1473287928
Я вообще в шоке...
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Леонид К..
1473302588
И засядет там Новосельцев на скамейку запасных.Правда, зарплата будет больше и травм - никаких. Кроме того, чаще будет встречаться с женой-красавицей. Вот и в сборной в матче с Ганой так и не вышел на поле. И потом: Витселя так и не отпустили из Зенита. .
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yurdin
1473309832
Скоро вернётся назад,только это будет уже аренда.
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Atoniq
1473310406
очень жаль,что Иван ушел в зенит,именно сейчас,так как зенит пока и без него справиться,а он будет защищать скамейку запасных,а не ворота..,а вот Ростову помощь Ивана уж очень бы пригодилась,как в играх в ЛЧ,что вот вот начнутся,так и в РФПЛ... Прощай,Ваня!!!
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Garrincha58
1473310899
может быть еще вернешься
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Kitoboy_161
1473311367
Удачи, Ваня!
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товрос
1473311824
что вы его хороните ?надо пожелать ему успехов в карьере и сказать огромное спасиьо за удачную игру в РОСТОВЕ
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С-Пб on-line
1473314571
Молодца, мужик!
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KalterJax
1473320360
Эх Ваня,Ваня, променял ты Лигу чемпионов, на бабло ... Газпром купит себе топ-защитника из Европы, а ты будешь полировать скамейку и потеряешь место в сборной ...Это конечно при плохих раскладах, а так желаю удачи, хоть и не согласен с таким решением
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