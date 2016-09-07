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    Маротта: «Переход Витселя в «Ювентус» просто отложен»

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта уверен, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в итоге станет игроком туринского клуба.

    «У нас была возможность подписать Витселя, и в сотрудничестве с «Зенитом» мы провели медицинский осмотр. В конце «Зенит» не сумел найти ему замену, так что мы рассматриваем этот случай просто как отложенный трансфер.

    На протяжении последних недель Витсель не раз повторял, что хочет перейти к нам и играть за «Ювентус», – сказал Маротта.

    Напомним, переход бельгийца в «Ювентус» сорвался в последний день летнего трансферного окна.

    Источник: Football Italia

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    07.09.2016 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +124

      marshal9 8 сентября 2016, 03:49

      бесплатно хотят забрать
      итальянцы они такие
      как милан отжал у цска хонду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 21:46

      Если честно, то роман между Ювентусом и Витселем уже сильно похож на мыльную оперу мексиканского разлива. Все сидят и смотрят женится Ювентус на Витселе или нет.

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 7 сентября 2016, 21:27

      Может я что то не понимаю, но что так Юве хочет взять Витселя, чтоб лавку полировал что ли?? Не уровень он Чемпиона Италии.... Но это всего лишь мое мнение

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > LOKOfanatik19 7 сентября 2016, 23:13

      на лавку хотят поэтому и платить за него не спешат, придет бесплатно

      -1
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