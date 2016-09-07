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    Хаби Алонсо: «Гвардиола и Моуринью имеют немало общего»

    Хавбек «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от манкунианского дерби в рамках четвертого тура АПЛ. Также игрок высказал мнение о главных тренерах «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»Жозе Моуринью и Хосепе Гвардиоле соответственно. Напомним, испанец в своей карьере работал под руководством обоих этих наставников.

    «Манкунианское дерби в Англии – большое событие. Думаю, в этой игре на первое место выйдет тактика. Оба тренера имеют свои методики, уверен, они все проанализируют. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, мне удастся посмотреть субботнюю игру.

    Мне кажется, Гвардиола и Моуринью обладают большим набором схожих качеств, если иметь ввиду характер и лидерство. Если вести речь о футболе, то у каждого из них свои идеи и представления о том, как подходить к игре в плане обороны и атаки. В этих вещах между ними видна разница», – сказал Алонсо.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 18:33
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