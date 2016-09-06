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    Мхитарян: «Приложу все усилия, чтобы восстановиться к игре с «Манчестер Сити»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что приложит все усилия для того, чтобы успеть восстановиться и набрать форму к манкунианскому дерби в рамках четвертого тура АПЛ, которое состоится в субботу, 10 сентября. Напомним, 27-летний полузащитник повредил колено в составе сборной Армении во время товарищеского поединка с Чехией (0:3).

    «Мы выигрываем и проигрываем вместе. Я очень разочарован тем, что пропустил игру против Дании. Я интенсивно продолжаю реабилитацию, но не уверен, что восстановлюсь к субботнему дерби.

    Я мотивирован как никогда и приложу все усилия, чтобы набрать отличную форму настолько быстро, насколько это возможно. Это простая преданность тому, что я люблю больше всего – футболу. Спасибо за вашу любовь и поддержку», – написал Мхитарян на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.09.2016 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 сентября 2016, 12:10

      он еще скажет свое слово

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