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    Фигу считает, что Роналду мог бы перейти из «Реала» в «Барселону»

    Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду мог бы перейти в «Барселону». Напомним, что сам Фигу перешел из каталонского клуба в мадридский в 2000-м году.

    «Переход Роналду в «Барселону»? Мы находимся в условиях открытого рынка. Если в контракте есть пункт о сумме отступных, то произойти может все, что угодно.

    Первая причина, по которой я перешел в «Реал» – доверие президента мадридцев. Когда я получил предложение от «сливочных», то сообщил об этом «Барселоне», чтобы они улучшили мой контракт», – сообщил Фигу.

    Источник: Goal.com

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    06.09.2016 14:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 8 сентября 2016, 02:53

      и полетят в его свиные головы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 сентября 2016, 21:02

      продажная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 6 сентября 2016, 17:59

      фигу вам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 6 сентября 2016, 16:37

      Ну тебе виднее, шкура.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Protosser 7 сентября 2016, 15:18

      говно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Rzn_za_cska 7 сентября 2016, 16:12

      Что за вонь? проституткам слова не давали.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ds325dgg 6 сентября 2016, 16:13

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 сентября 2016, 16:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем ему на лавке сидет у барсы? Это не реал хочешь бежишь хочешь нет барсе футбол играть нужно

      -7
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      ...
      Рейтинг: +29

      Her.O > de bruyne 7 сентября 2016, 09:24

      Барса бегает меньше чем Мадрид однако. Так что кому тут футбол нужно играть?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 сентября 2016, 14:58

      Шкура!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Mr Abdullaev 7 сентября 2016, 15:19

      говно

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 6 сентября 2016, 14:20

      Шкура!

      -1
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Сергей Свояк 7 сентября 2016, 15:19

      говно

      -1
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