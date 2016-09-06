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    Селюк ожидает перехода болельщиков «Манчестер Сити» в стан «Манчестер Юнайтед»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк раскритиковал решение тренерского штаба не включать футболиста в заявку на Лигу чемпионов.

    «Клуб лишится миллионов болельщиков из Африки. И виной этому является решение Гвардиолы. Теперь они намерены болеть за «Манчестер Юнайтед» В январе Яя может оформить предварительный контракт с другим клубом. Его хотят видеть в Китае, но будут и другие предложения от европейских клубов», – заявил Селюк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.09.2016 09:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 сентября 2016, 11:54

      Яя еще способен хороши играть, так что новый клуб ему найти не проблема. Его проблема - это агент и высокая зарплата, поэтому только китайцы и смогут его себе позволить.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 сентября 2016, 11:44

      Селюк провел опрос среди миллионов болельщиков из Африки, болевших за МанСити, и выяснил, что теперь они будут болеть за МанЮ!!!

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 сентября 2016, 11:24

      Что то этот Селюк уже как бубнов, в каждой дырке затычка, все кудахчет и кудахчет, все ему не нравятся, все ему не то.

      0
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      Рейтинг: +17

      cdzpbcn 6 сентября 2016, 10:53

      Что-то часто стали здесь писать бред этого дебила....хотя это скорее дешевый пиар

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 сентября 2016, 10:31

      Получается, что Гвардиола всё же думает о футболе, а не о дешёвых понтах, как этот Селюк... :-)))) Такой критикой этот "агент 007" показал всё своё гнилое нутро и сделал, по сути, комплимент Пепу...
      Чем не устроил Яя Туре Гвардиолу, представления не имею. Тут может быть всё, что угодно: от снижения требований к своей игровой форме до дестабилизирующего поведения в коллективе... Сам по себе возраст игрока (33 года) вряд ли основная причина...

      -1
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