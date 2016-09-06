Селюк ожидает перехода болельщиков «Манчестер Сити» в стан «Манчестер Юнайтед»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк раскритиковал решение тренерского штаба не включать футболиста в заявку на Лигу чемпионов.

«Клуб лишится миллионов болельщиков из Африки. И виной этому является решение Гвардиолы. Теперь они намерены болеть за «Манчестер Юнайтед» В январе Яя может оформить предварительный контракт с другим клубом. Его хотят видеть в Китае, но будут и другие предложения от европейских клубов», – заявил Селюк.