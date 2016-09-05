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    Матич: «Выбрал бы русский язык для изучения, он похож на сербский»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич​ заявил, будь у него была возможность изучить еще один язык, он остановил бы свой выбор на русском. По словам 28-летнего игрока, данный язык во многом схож с сербским.

    «На каком языке хотел бы говорить? На русском. Я знаю словацкий, португальский и английский, но если бы я мог выбрать еще один разговорный язык, то это был бы русский, или, возможно, итальянский, так как он звучит красиво. Многие говорят по-русски, и я не думаю, что это будет слишком тяжело для меня, потому что он похож на сербский», – сказал Матич.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.09.2016 14:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 5 сентября 2016, 20:39

      Мутко тоже думал что английский похож на русский !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 5 сентября 2016, 18:54

      "будь у него была возможность"

      Не айс

      1
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    • ...
      Рейтинг: +509

      Baggio1986 5 сентября 2016, 17:08

      Скоро во всех телевизорах страны-Неманья Матич в РФПЛ)

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