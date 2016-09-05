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    Коноплянка опроверг факт переговоров с российскими клубами

    Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка, перебравшийся в гельзенкирхеский клуб из «Севильи» в период завершившегося летнего трансферного окна, подчеркнул, что не вел никаких переговоров с российскими клубами. Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к 26-летнему украинцу со стороны «Зенита» и «Спартака».

    «Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в «Севилье». Но ситуация заставила меня быстро думать, ведь закрывалось трансферное окно. Начал быстро думать и решать, а над предложением «Шальке» долго не думал. Выбрал такой вариант из тех, которые предлагали агенты. Бундеслига – это один из самых интересных чемпионатов.

    Интерес из России? Только недавно до меня дошла эта информация, что я веду переговоры с российскими клубами, но это неправда», – сказал Коноплянка.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    05.09.2016 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 07:00

      Да все давно знают что это утка. На украинском спортивном сайте есть вся история откуда она появилась, почему внезапно даже за рубежом об этом писали. Он бы точно не поехал. Так а всё равно же будет на Газпром работать - у Шальке то спонсор не поменялся.

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      Рейтинг: +332

      семечкин 5 сентября 2016, 22:21

      попробовал бы он вести переговоры)))))
      сожгли бы с Интером вместе и сказали, что это он сам всё подпалил))))

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