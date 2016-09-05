Коноплянка опроверг факт переговоров с российскими клубами

Да все давно знают что это утка. На украинском спортивном сайте есть вся история откуда она появилась, почему внезапно даже за рубежом об этом писали. Он бы точно не поехал. Так а всё равно же будет на Газпром работать - у Шальке то спонсор не поменялся.
Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка, перебравшийся в гельзенкирхеский клуб из «Севильи» в период завершившегося летнего трансферного окна, подчеркнул, что не вел никаких переговоров с российскими клубами. Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к 26-летнему украинцу со стороны «Зенита» и «Спартака».
«Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в «Севилье». Но ситуация заставила меня быстро думать, ведь закрывалось трансферное окно. Начал быстро думать и решать, а над предложением «Шальке» долго не думал. Выбрал такой вариант из тех, которые предлагали агенты. Бундеслига – это один из самых интересных чемпионатов.
Интерес из России? Только недавно до меня дошла эта информация, что я веду переговоры с российскими клубами, но это неправда», – сказал Коноплянка.