«Терек» не получал этим летом предложений по Семенову и Иванову

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров дал понять, что игроки Андрей Семенов и Олег Иванов не желают уходить из грозненского клуба.

«Семенову и Иванову нравится в клубе. Семенов недавно продлил контракт. По ним обоим предложений от других клубов не было. А кто хочет уйти, например Федор Кудряшов, то мы не препятствуем и идем игроку навстречу. Все трансферы, которые мы планировали, удалось осуществить. Новички уже приносят нам пользу, потихоньку втягиваются в коллектив, мы довольны», – отметил Айдамиров.