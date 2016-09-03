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    Перес намерен подписать Доннарумму, Зидан видит в воротах «Реала» своего сына

    Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов «Реала».

    Сообщается, что президент мадридского клуба Флорентино Перес высоко оценивает игру 17-летнего голкипера, который недавно дебютировал за национальную команду, и видит в нем преемника Кейлора Наваса.

    При этом источник отмечает, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предпочитает Доннарумме своего 18-летнего сына Люка, который играл за сборные Франции разных возрастов и является воспитанником мадридцев.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 23:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 сентября 2016, 09:04

      Перес крутой перец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 4 сентября 2016, 09:03

      оба пока не фонтан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 сентября 2016, 03:14

      Про то что он мяча шугуается сын Зидана, да было видео, но опять же, все приходит с опытом, да и момент там был..А кипер Милана прям идеал, ногами парень играет космос))
      Лучше Наваса, Реалу сейчас не найти, пусть стоит, очень достойный кипер!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2016, 00:47

      У него сколько сыновей?

      0
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      ...
      Рейтинг: +33

      Blondstadt > de bruyne 4 сентября 2016, 01:14

      4 cына

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 3 сентября 2016, 23:23

      Да он никакой вратарь сын Зидана, было видео про него как он мяча шугаеться!

      4
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