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    «Барселона» собирается судиться с «Сантосом» из-за Барбозу

    «Барселона» намерена обжаловать переход нападающего Габриэла Барбозу из «Сантоса» в «Интер».

    Сообщается, что каталонский клуб достиг договоренности о переходе Барбозу еще в 2013 году. «Сантос» утверждает, что 29 августа нынешнего года они отправили «Барселоне» все надлежащие документы относительно трансфера игрока. Однако на следующий день футболист перешел в «Интер».

    «Барселона» настаивает на том, что полученные документы по Барбозу были составлены некорректно, а «Сантос» не имел права заключать сделку с «Интером».

    По мнению каталонцев, бразильский клуб намеренно допустил ошибки в трансферных бумагах, чтобы сорвать переход Барбозу. По информации источника, «Барселона» будет жаловаться в ФИФА и требовать компенсации.

    Источник: Goal.com

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    03.09.2016 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2016, 00:54

      Зачем его губить замене? С молодежки приводите куда вам нападающий...

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