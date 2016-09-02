Гаттузо вернулся в «Пизу»

месяц успокаивали)
«Пиза» объявила о возвращении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. 38-летний специалист вернулся в клуб спустя месяц после своего ухода.
Напомним, что Гаттузо возглавил «Пизу» летом 2015 года и по итогам прошлого сезона вывел команду во второй по силе итальянский дивизион. Позже из-за конфликта с руководством он покинул клуб.
Arena Garibaldi, ore 17.30— A.C. Pisa 1909 (@ACPisa1909) 2 сентября 2016 г.
Allenamento a porte aperte della squadra nerazzurra! pic.twitter.com/hQ8C99aOzQ