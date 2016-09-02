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    Гаттузо вернулся в «Пизу»

    «Пиза» объявила о возвращении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. 38-летний специалист вернулся в клуб спустя месяц после своего ухода.

    Напомним, что Гаттузо возглавил «Пизу» летом 2015 года и по итогам прошлого сезона вывел команду во второй по силе итальянский дивизион. Позже из-за конфликта с руководством он покинул клуб.

    Источник: Twitter

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    02.09.2016 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 сентября 2016, 20:11

      месяц успокаивали)

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 2 сентября 2016, 18:58

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 сентября 2016, 18:24

      Туда ему и дорога.

      -2
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