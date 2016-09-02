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    Бэйл: «Не думаю о том, что теперь я не самый дорогостоящий игрок в мире»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что не расстраивается из-за потери статуса самого дорогостоящего футболиста в мире. Напомним, что валлийца опередил Поль Погба, который перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

    «Я не думаю об этом, меня это нисколько не волнует», – сказал Бэйл.

    Источник: Daily Mail

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    02.09.2016 14:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      Swooper 4 сентября 2016, 00:09

      Если подходить формально, он никогда им и не был. Как пример, человеку достался в наследство бриллиант весом 5 кг, то есть он за него ничего не заплатил, и уверять всех, что самый дорогой камень весит 30 г, так как его продали за самую большую цену. Есть вещи, которые просто сложно продавать из-за их огромной стоимости, но это не значит, что они не самые дорогие.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      galem72 3 сентября 2016, 05:52

      Определённо врёт. Спать теперь не может. ))

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 2 сентября 2016, 23:17

      зато лучший в своём амплуа

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 2 сентября 2016, 17:59

      Лукавит, чёрт.

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 сентября 2016, 16:32

      Это что то значит

      0
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 2 сентября 2016, 14:37

      лол бывает

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