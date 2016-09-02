Бэйл: «Не думаю о том, что теперь я не самый дорогостоящий игрок в мире»

Если подходить формально, он никогда им и не был. Как пример, человеку достался в наследство бриллиант весом 5 кг, то есть он за него ничего не заплатил, и уверять всех, что самый дорогой камень весит 30 г, так как его продали за самую большую цену. Есть вещи, которые просто сложно продавать из-за их огромной стоимости, но это не значит, что они не самые дорогие.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что не расстраивается из-за потери статуса самого дорогостоящего футболиста в мире. Напомним, что валлийца опередил Поль Погба, который перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.
«Я не думаю об этом, меня это нисколько не волнует», – сказал Бэйл.