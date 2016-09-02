ЦСКА заявил 18 игроков на Лигу чемпионов

ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2016/17. В списке значатся имена 18 футболистов. Напомним, соперниками армейцев по групповой стадии турнира станут «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако».

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Роман Еременко, Георги Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Александр Цауня.

Нападающие: Карлос Страндберг, Ласина Траоре.