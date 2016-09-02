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ЦСКА заявил 18 игроков на Лигу чемпионов

2 сентября 2016, 11:00
28

ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2016/17. В списке значатся имена 18 футболистов. Напомним, соперниками армейцев по групповой стадии турнира станут «Тоттенхэм», «Байер» и «Монако».

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Роман Еременко, Георги Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Александр Цауня.
Нападающие: Карлос Страндберг, Ласина Траоре.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (28)
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Totti11
1472805110
А где Шемберас и Рахимич :)!
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vovan55
1472805495
мда...может не всем проиграем, но вот победить как..
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Инженеришка
1472805873
Одно и тоже, одни и теже! Цска совсем не хочет усиляться. Мне как фанату Цска, очень обидно видеть такой состав снова( Никакой перспективы!
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KalterJax
1472806767
"Главное не победа, главное участие" - мне кажется таким девизом руководствуется ЦСКА последние годы в Лиге Чемпионов
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Manilov
1472808620
Из такой группы ЦСКА вполне по силам выйти. Даже не смотря на неукрепление.
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каа
1472809826
Очень мало...Защита на пределе... напы в минусе... не дай бог травма и ....(((
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LokoBars
1472810864
Удачи ЦСКА, но шансов выйти мало..
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KalterJax
1472811540
Вспомните прошлую Лигу ... один состав у ЦСКА играл на два фронта без какой-либо ротации и что мы видели в итоге ... после 65 минуты команда просто вставала и еле до конца матча доживала, о каких перспективах здесь думать ... снова последнее место в группе Я конечно понимаю что стадион, стадионом ... но и о болельщиках тоже думать надо, о престиже, о коэффициенте нашей лиги ...
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ivanthebest
1472813761
Опять эти нищебродные кони, которые даже не могут на нормальную заявку в 23 человека набрать качественных игроков... Из года в год одно и тоже... И что-то мне подсказывает, что в этот раз они займут опять последнее место в группе... Хотел бы конечно сильно ошибаться, но стараюсь трезво смотреть на вещи и кони в этой группе аутсайдеры...
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triton004
1472814453
18 в роте,а ефрейтор Головин на гаупвахте
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