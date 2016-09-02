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  • Орлов: «Понимаю переход Новосельцева из «Ростова». Он хочет играть в приличной компании»

Орлов: «Понимаю переход Новосельцева из «Ростова». Он хочет играть в приличной компании»

2 сентября 2016, 00:30
41

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о переходе защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

– Про Новосельцева многие говорят, что он променял Лигу чемпионов на большой контракт в «Зените»…

– Знаете, я понимаю Ивана. Из-за чего Бердыев ушел из «Ростова»? Там нестабильная финансовая ситуация. Вы же не будете с этим спорить. Новосельцев хочет играть в приличной компании, чтобы расти дальше. Подчеркну: для футболистов – главный стимул не деньги, а спортивный интерес. Он хочет быть наверху.

– Но наверное, и финансы важны – в «Зените» Новосельцев наверняка будет зарабатывать в разы больше, чем в «Ростове».

– Не спорю. Однако, как я уже сказал, на первом месте стоит спортивный принцип. Недавно прочитал в «СЭ» интервью Алексея Миранчука, который заметил, что в «Барселону» он пойдет пешком. А в России таким маяком является как раз «Зенит»! Когда-то им был ЦДКА, киевское «Динамо», московский «Спартак». Теперь вот «Зенит». Так что мотив Новосельцева вполне понятен. Это нормально.

– Хотите сказать, что перспективы «Ростова» в Лиге чемпионов туманны, а «Зенит» в этом турнире скоро вновь будет играть?

– Да. «Зенит» все равно будет играть в Лиге чемпионов! А потом посмотрите, какие у Новосельцева партнеры. Не секрет, что Дзюба раскрылся, потому что Халк находился рядом. В этом вся суть. А как «Ростову» теперь удержать своих игроков? Того же Ерохина, который дорос до уровня ведущих клубов страны. А как донскому клубу держать марку по инфраструктуре, зарплатам и так далее? Так что все в этой истории вполне логично, – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Новосельцев Иван Орлов Геннадий
Комментарии (41)
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арейская
1472766146
А приличная-то она компания именно только в плане финансовом...
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Asbjorn
1472766562
Ничего другого болельщик Зенита сказать и не мог
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a-rakhmatov
1472776086
Сеньора, Marqello, Вы постоянно поливаете грязью клуб Ростов, а разве справедливо то, что Зенька живет за счет народного достояния, то есть за счет Газпрома.....а почему такие привелегии только для питерцев?!........только потому что Путин и Миллер болельщики Зенита. С такой финансовой поддержкой Ростов "свернул бы горы" !!!
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Леонид К..
1472786814
Ой, как господин Орлов расстарался! Если у "Зенита" отнять "Газпром". как вы думаете, станет ли эта команда приличной? В господина Витселя господин Луческу мёртвой хваткой вцепился. Так что сидеть господину Новосельцеву в глубоком запасе, как минимум, до зимы. Кстати, господин Дзюба раскрылся в "Ростове", а вот господа Рязянцева и Бухаров, как игроки, испортились именно в "Зените".... Первого в "ростов" уже пытали пристроить. Да и с сильным российским соперником питерской команде играть явно не с руки...
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AVAR-05
1472788436
старый маразматик. Ростов и есть приличная компания. Ростов не жирует на народной газовой трубе!!! Журналюга хренов
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AVAR-05
1472788897
Я хоть и болельщик Анжи,но такие высказывания о клубе любого ранга из уст зажравщегося господина Орлова,говорит о его слепости как журналиста. Смотрю все матчи нашего чемпионата,но не матчи Зенита,так как противно слушать диферамбы в сторону Питера.
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gencha19
1472789584
Орлов несёт бред.Раскрылся Дзюба как раз таки в Ростове , а в Зените закрылся.....У Вани хорошая была компания , а сейчас куча дерьмовых футболистов играющих за счёт нашего грёбаного судейства. В европе ловить Зениту нечего, а вот Ростов ещё покажет где есть компания , хренов эксперт.
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MaxSpartakM
1472791312
Господин Орлов! Вы из Вас эксперт хреновый, зенит в этом году и весной следующего хапнет горю с раскрытыми Дзюбой Шатовым и Коко, так как эти все 3 придурка пришли за $ ну ни как не за игрой)))
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МЯСО87
1472793737
Уважаемый Орлов! Готовь валидол к матчу со Спартаком! Ибо отгрузит наша команда как минимум треху вашей приличной компании. А свалил Иван только изза денег, туда где много и стабильно платят... а спортивный интерес как раз сейчас в Ростове и огромная благодарность игрокам, так хорошо выступающим!
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iuda
1472795709
Орлов теперь в Ростов, который на Дону, даже проездом не суйся. А то какая-нибудь неприличная компания тебе фейс основательно подпортит
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