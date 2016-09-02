Орлов: «Понимаю переход Новосельцева из «Ростова». Он хочет играть в приличной компании»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о переходе защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

– Про Новосельцева многие говорят, что он променял Лигу чемпионов на большой контракт в «Зените»…

– Знаете, я понимаю Ивана. Из-за чего Бердыев ушел из «Ростова»? Там нестабильная финансовая ситуация. Вы же не будете с этим спорить. Новосельцев хочет играть в приличной компании, чтобы расти дальше. Подчеркну: для футболистов – главный стимул не деньги, а спортивный интерес. Он хочет быть наверху.

– Но наверное, и финансы важны – в «Зените» Новосельцев наверняка будет зарабатывать в разы больше, чем в «Ростове».

– Не спорю. Однако, как я уже сказал, на первом месте стоит спортивный принцип. Недавно прочитал в «СЭ» интервью Алексея Миранчука, который заметил, что в «Барселону» он пойдет пешком. А в России таким маяком является как раз «Зенит»! Когда-то им был ЦДКА, киевское «Динамо», московский «Спартак». Теперь вот «Зенит». Так что мотив Новосельцева вполне понятен. Это нормально.

– Хотите сказать, что перспективы «Ростова» в Лиге чемпионов туманны, а «Зенит» в этом турнире скоро вновь будет играть?

– Да. «Зенит» все равно будет играть в Лиге чемпионов! А потом посмотрите, какие у Новосельцева партнеры. Не секрет, что Дзюба раскрылся, потому что Халк находился рядом. В этом вся суть. А как «Ростову» теперь удержать своих игроков? Того же Ерохина, который дорос до уровня ведущих клубов страны. А как донскому клубу держать марку по инфраструктуре, зарплатам и так далее? Так что все в этой истории вполне логично, – сказал Орлов.