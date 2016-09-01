Новесельцев: «Спасибо за все, «Сельмаш»!»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, перешедший в петербургский клуб из «Ростова», попрощался с болельщиками своей бывшей команды.

«Хочу попрощаться с болельщиками «Ростова» и теми, кто поддерживал меня на протяжении этого времени, проведенного в команде. Это время, которое я никогда не забуду, оно останется в моей истории и памяти навсегда! Спасибо за все, «Сельмаш»!

Цените старание и труд игроков, который они вкладывают во имя клуба!» – написал Новосельцев на своей странице в Instagram.