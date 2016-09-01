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Новесельцев: «Спасибо за все, «Сельмаш»!»

1 сентября 2016, 22:45
14

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, перешедший в петербургский клуб из «Ростова», попрощался с болельщиками своей бывшей команды.

«Хочу попрощаться с болельщиками «Ростова» и теми, кто поддерживал меня на протяжении этого времени, проведенного в команде. Это время, которое я никогда не забуду, оно останется в моей истории и памяти навсегда! Спасибо за все, «Сельмаш»!

Цените старание и труд игроков, который они вкладывают во имя клуба!» – написал Новосельцев на своей странице в Instagram.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Новосельцев Иван
Комментарии (14)
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Дон Посей
1472762649
Ну теперь хоть кто-то в Зените играть будет... Удачи, Вано!
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СОКОЛ САРАТОВ
1472763875
давай Ваня покажи себя в ЗЕНИТЕ
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MaxSpartakM
1472790491
Ну все Иван, шаг в пропасть сделан, еще полгода нефть постоит на уровне 45$ за баррель и ты поедешь в аренду в динамо с/п , не стоило туда ехать, ведь они с таким составом и локо не смогли обыграть, а с Ростовом и вовсе судья выграл))))
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Диктор
1472792301
Удачи в новой команде.
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yorgenbarenz
1472795655
По большому счёту,всякий уход из команды в ответственный момент-предательство.
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FanatSerj
1472800348
Где сумма трансфера? что этот Шнобель молчит, хоть бы по прогнозировал.
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vgarakh
1472822046
Спасибо Иван за игру, жаль, что ушел.
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