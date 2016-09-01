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    Ротенберг: «Мне не стыдно за свою игру в составе «Динамо»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, ранее выступавший за «Динамо», обратился с письмом к своему бывшему клубу и его болельщикам.

    «Уважаемые динамовцы! За пять с половиной лет, проведенных в «Динамо» (с перерывами на аренду), у меня были непростые периоды, но в памяти навсегда останутся только позитивные воспоминания. О том, какая замечательная атмосфера была в коллективе, как мы без поражений шли в Лиге Европы, как боролись за медали, как болельщики страстно поддерживали команду. Для меня важно, что звание мастера спорта я заслужил именно в «Динамо».

    Мне не стыдно за свою игру в составе бело-голубых, за клубную статистику в матчах с моим участием. Те, кто меня хорошо знает, в курсе, что я всегда отдавал себя на сто процентов как в играх, так и на тренировках.

    Хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков «Динамо» за ту поддержку, которую я чувствовал все эти годы. Всех тренеров, футболистов, работников клуба за все хорошее, что у нас было.

    Сейчас я принял новый вызов. Мне приятно, что в «Локомотиве» заинтересованы во мне, сделали это предложение. Я буду рад выступать под началом такого отличного тренера, как Юрий Павлович Семин, прилагать все силы для успешного выступления новой команды. Но и «Динамо» навсегда останется в моем сердце», – написал Ротенберг.

    Источник: ФК «Динамо»

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    01.09.2016 21:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +87

      Polilux 2 сентября 2016, 22:23

      Болею за Динамо с 5 лет - мне стыдно !!!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 сентября 2016, 08:54

      Ждем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 сентября 2016, 01:01

      ДОСТОЙНО ...ФУТБОЛИСТ РЯДОВОЙ..НО СТАРАТЕЛЬНЫЙ....ОБЪЕКТИВНО ГОВОРЯ ОСОБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К НЕМУ НЕТ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 сентября 2016, 22:25

      Игрок ни о чём. И не портит и не рулит. Хотя больше портит. Короче не впишеться в любой состав .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 21:56

      От же чертяка, чуть слезу не пустил, старался же ведь, этого не отнять. Ты если что не стесняйся, Денисову в харю плюнь за Черчесова, вы теперь снова рядом.

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 сентября 2016, 21:53

      Может Боря и отдавал на поле все силы, но футболист он очень слабый. Помнится мне, и скандал то в Динамо между Денисовым и Черчесовым из-за присутствия Бори в стартовом составе начался.

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