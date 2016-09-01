Мхитарян может пропустить матч с «Манчестер Сити»

Ну и хорошо, слишком на себя берет.... Есть кому брать на себя и без него!
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может не сыграть в поединке четвертого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». 27-летний хавбек сборной Армении получил травму в первом тайме товарищеского матча против команды Чехии и был заменен.
В ближайшее время Мхитарян пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности повреждения.
Напомним, что встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 10 сентября.