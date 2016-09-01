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    Мхитарян может пропустить матч с «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может не сыграть в поединке четвертого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». 27-летний хавбек сборной Армении получил травму в первом тайме товарищеского матча против команды Чехии и был заменен.

    В ближайшее время Мхитарян пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности повреждения.

    Напомним, что встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 10 сентября.

    Источник: Goal.com

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    01.09.2016 14:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 1 сентября 2016, 17:33

      Ну и хорошо, слишком на себя берет.... Есть кому брать на себя и без него!

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 1 сентября 2016, 14:39

      Неужели всё таки инвалида подписали???

      -3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Parham 1 сентября 2016, 16:35

      завидуй азеришка, что у вас нету таких игроков и не будет!

      -1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > diadushka 2 сентября 2016, 22:05

      Ни капельки не завидую!! У нас есть ГАРАЗДО лучше его!! Тот же Санчес чего стоит!!
      Но на Мхитаряна - завести у меня ни какой даже не буде, потому что "твой" Мхитарян - ни чего толкового в МЮ не покажет!!

      -1
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