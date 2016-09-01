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    Симонян: «Было видно, что игроки сборной России старались»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными Турции и России.

    – Обновленная сборная провела пока первый матч, видно было, что ребята старались, проявили желание. Посмотрим, как будет дальше. Понятно, что не все удавалось, ведь в составе было несколько дебютантов. Уверен, к следующей встрече игра команды будет лучше. С Ганой будет серьезная проверка, соперник техничный, хорошо владеет мячом, будет непросто и интересно.

    – Согласны с выбором капитана?

    – Василий был капитаном на чемпионате Европы-2016, это самый опытный игрок в команде, поэтому выбор очевиден и правильный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 13:37
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