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    Месси готов сыграть против Уругвая

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подчеркнул, что капитан национальной команды Лионель Месси сможет сыграть в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем. Напомним, ранее у 29-летнего нападающего было диагностировано небольшое повреждение.

    «Месси хорошо себя чувствует и уже тренируется в полную силу. Никаких проблем у него нет. Нас ожидает очень интенсивный поединок, в котором Лионель очень пригодится», – приводит слова Баусы AFP.

    Матч отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Уругвая состоится 2 сентября и начнется в 2:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 сентября 2016, 13:32

      "Не стану есть. не буду слушать,... подумала- и стала кушать" А. С. Пушкин(гений).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 сентября 2016, 13:24

      Как неожиданно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 1 сентября 2016, 13:00

      балоболкин.ушёл- вернулся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 1 сентября 2016, 12:57

      типичная баба, 7 пятниц на неделю

      2
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