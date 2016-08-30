Олег Иванов: «Меня хотели приобрести московские клубы? Да кому я там нужен?»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что во время летнего трансферного окна не имел предложений о переходе от московских клубов.

«За время игры в «Тереке» были две возможности уйти из грозненского клуба, но все зависело не от меня. Клубы не проявили активности. Общался с представителями клубов, но конечного звонка в «Терек» не было.

Этим летом читал новости, что мне предложили куда-то уйти, хотя ко мне никто не обращался. По поводу переехать в московский клуб – да кому я нужен в Москве», – сказал Иванов.