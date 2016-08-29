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«Зенит» намерен приобрести Новосельцева

29 августа 2016, 23:31
41

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев может перейти в «Зенит» в ближайшие дни.

Сообщается, что петербуржцы попытаются оформить эту трансферную сделку до 31 августа – последнего дня летнего трансферного окна. При этом источник отмечает, что желание «Зенита» подписать Новосельцева не зависит от того, уйдут ли из клуба центральные защитники Николас Ломбертс и Эсекьель Гарай.

В нынешнем сезоне Новосельцев сыграл за «Ростов» девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, футболист был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (41)
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ASG
1472502889
ошибочка, новосельцев иди за границу после лч! даже не в самый лучший клуб, перспектива зато!
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Garrincha58
1472505540
он что дурак команда его в ЛЧ, а с Зенитом еще не скоро туда попадешь, а попадешь ли вообще?
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Каратель помойников
1472521139
зина опять ослабляет конкурентов,а что поделать-такая уж подлая политика бомж-клупа
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Жентус
1472527892
Ну и зачем? У Ростова итак 1 состав без скамейки... Столько молодежи своей пропадает, смотреть противно. Чем Новосельцев то лучше? Тем что за конкурента играет и всё? Зачем платить чтобы кого то ослаблять, если свои есть? Можно же обыгрывать и без таких поворотов... Верните 2003 год в Зенит!
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джон базелон
1472530519
Зачем идти в бомже клуб,когда Ростов играет в ЛЧ?
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Kitoboy_161
1472533690
Не совершай ошибку, Иван!
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yorgenbarenz
1472533782
Тенденция,однако.Ростов запугал нуворишей. Боятся,что у людей возникнут вопросы типа: Как вы,бл..и,швыряя сотни миллионов, не можете обыграть нищий Ростов?
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алекс88
1472535363
Не нужно ему это днище....зеня уже не тот
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REDWHITE_
1472537874
как же бомжатня достала...
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vgarakh
1472540793
Зенит продолжает свою политику, ослабляет конкурентов.
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