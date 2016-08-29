«Зенит» намерен приобрести Новосельцева

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев может перейти в «Зенит» в ближайшие дни.

Сообщается, что петербуржцы попытаются оформить эту трансферную сделку до 31 августа – последнего дня летнего трансферного окна. При этом источник отмечает, что желание «Зенита» подписать Новосельцева не зависит от того, уйдут ли из клуба центральные защитники Николас Ломбертс и Эсекьель Гарай.

В нынешнем сезоне Новосельцев сыграл за «Ростов» девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, футболист был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.