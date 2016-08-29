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    Симонян: «Мы согласны с переживаниями народа о сборной, мы тоже возмущались»

    Вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность, что под руководством главного тренера Станислава Черчесова сборная России сумеет хорошо подготовиться к ЧМ-2018.

    «То, что переживает весь народ, мы с этим согласны, тоже возмущались. Но надо ли распускать всю команду? Какие претензии к Акинфееву и Березуцкому?

    Пришел новый тренер, есть обновленная команда, но все те, кто хорошо проявил себя, остались. Этого достаточно, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира и хорошо там выступить.

    Надо реально смотреть на происходящее. Я желаю Станиславу Саламовичу и команде удачи, помимо мастерства», – приводит слова Симоняна корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 29 августа 2016, 19:50

      Удачи пожелать можно,но,вот,мастерства желать поздно.

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