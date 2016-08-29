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    «ПСЖ» может приобрести Дракслера за 75 миллионов

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, парижский клуб готов заплатить за 22-летнего хавбека 75 миллионов евро.

    Напомним, ранее футболист выразил желание покинуть «Вольфсбург», за что был оштрафован на 100 тысяч евро руководством клуба. «Волки» не намерены расставаться с Дракслером и уже отвергли одно предложение парижан об аренде.

    Источник: Kicker.de

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    29.08.2016 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 13:46

      ну это вздор. не будет ПСЖ выкладывать такие суммы. игрок он безусловно неплохой но не за такие деньги однозначно

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > SandersMax 29 августа 2016, 17:10

      22 года... не забываем... молодой, сильный игрок. Перспектива есть. Если бы написали, что Бавария хочет купить за такие бабки, я бы не поверил, а ПСЖ любят раскидываться деньгами.

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > SandersMax 29 августа 2016, 17:43

      а Погба 120 стоит? врядли, макс 50-60 но ща такие цены через пару лет не удивимся и за 200 купят кого нибудь кто нибудь

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