«ПСЖ» может приобрести Дракслера за 75 миллионов

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, парижский клуб готов заплатить за 22-летнего хавбека 75 миллионов евро.

Напомним, ранее футболист выразил желание покинуть «Вольфсбург», за что был оштрафован на 100 тысяч евро руководством клуба. «Волки» не намерены расставаться с Дракслером и уже отвергли одно предложение парижан об аренде.