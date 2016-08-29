«ПСЖ» может приобрести Дракслера за 75 миллионов

ну это вздор. не будет ПСЖ выкладывать такие суммы. игрок он безусловно неплохой но не за такие деньги однозначно
Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер вызвал интерес со стороны «ПСЖ». По информации источника, парижский клуб готов заплатить за 22-летнего хавбека 75 миллионов евро.
Напомним, ранее футболист выразил желание покинуть «Вольфсбург», за что был оштрафован на 100 тысяч евро руководством клуба. «Волки» не намерены расставаться с Дракслером и уже отвергли одно предложение парижан об аренде.