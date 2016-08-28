Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Наполи» хочет вернуть Кавани из «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вызвал интерес со стороны «Наполи». По информации источника, в трансфере уругвайца заинтересован президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис, и на данный момент стороны ведут переговоры о переходе. Напомним, Кавани уже защищал цвета «Наполи» с 2010 по 2013 год.

    По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кавани провел за «ПСЖ» в Лиге 1 один матч, в котором не отметился результативными действиями.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2016 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 28 августа 2016, 15:19

      У неаполитанцев, похоже не осталось сил воспитывать новую восходящую звезду . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 28 августа 2016, 12:31

      Если посмотреть его первый матч этого сезона в лиге 1, то видно, Кавани уже не тот(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 28 августа 2016, 12:17

      Наполи не потянет столько сколько ему платит ПСЖ, к тому же сумма трансфера будет очень высокая. А что самое главное то парижане не отдадут Кавани сейчас, итак Ибра ушел

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11