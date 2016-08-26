Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «В Лиге чемпионов есть группы, очень похожие на нашу»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Напомним, в одном квартете с манкунианцами сыграют «Фенербахче», «Фейеноорд» и «Заря».

    «В Лиге чемпионов есть группы, очень похожие на нашу, так что все хорошо. Мы знаем, что будет сложно, но это хорошо. Если играешь против невыразительных команд, то даже фаны на «Олд Траффорд» не получат удовольствия.

    Это хорошо и для болельщиков, и для игроков, поскольку сильная группа придаст мотивацию. Полезно это и для самого турнира, который не имеет такого лоска, как Лига чемпионов. Иметь в турнире «Манчестер Юнайтед», играющий против «Фенербахче» и «Фейеноорда» – об украинской команде и ее силе у меня нет мнения – это хорошо», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11