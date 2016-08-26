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    Селюк: «Траоре если не забьет «Монако», то затопчет»

    Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал предстоящее противостояние московского клуба с французским «Монако» в Лиге чемпионов. Напомним, что ивуариец принадлежит монегаскам, а за армейцев выступает на правах аренды.

    «Да, Траоре может сыграть против «Монако». Когда «Монако» вышел в Лигу чемпионов, я сказал руководителям клуба, что теперь осталось, чтобы они попали в одну группу с ЦСКА. Мы и с Траоре об этом говорили. Как в воду глядели. Уже даже созванивались с ним по этому поводу.

    Конечно, будет интересно. Траоре будет очень мотивирован, на тысячу процентов. Если не забьет, то затопчет. У ЦСКА нормальная группа, есть шансы пройти дальше», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.08.2016 08:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 31 августа 2016, 11:09

      ставлю на невыход коней из группы даже в ЛЕ, у Ростова в своей группе и то больше шансов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45

      ск122 26 августа 2016, 13:05

      А если у Монако - Вагнер в составе будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 26 августа 2016, 10:24

      )))

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 августа 2016, 09:34

      Кажурками ба нанов закидает

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 26 августа 2016, 09:29

      Шансы пройти дальше будут только в одном случае,если ЦСКА будет помогать старик Хоттабыч!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 09:24

      Только топтать газон зазря он и умеет по ходу... Т.к. в нынешнем виде он конечно полено ещё то.... До уровня когда он играл в Кубани и Анжи и близко не дотягивает...

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 августа 2016, 09:20

      ...ага...интересно: что обо всем этом думает сама гнедая коняшка....затоптать - это как то по русски....ивуариец скорее станцует чунга-чангу

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 августа 2016, 08:20

      На тысячу процентов? Гм...,мало кто успеет с поля убежать.

      1
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