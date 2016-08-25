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    Кириченко: «С «Барселоной» было бы сложнее»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    – Уже до жеребьевки было понятно, что нам в любом случае будет сложно. Был только один вопрос – в какую группу попадем.

    – Когда остался выбор между «Барселоной» и «Баварией», о чем подумали?

    – Все-таки, мне кажется, что с «Барселоной» было бы сложнее. Но и сейчас нам попалась очень тяжелая группа. Из второй «корзины» – «Атлетико», который через раз играет в финалах Лиги чемпионов.

    – Что можете сказать по поводу ПСВ?

    – Крепкий соперник. Но, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас эта команда. Но думаю, что ПСВ сильнее «Аякса», который мы прошли.

    – УЕФА разрешил проводить «Ростову» домашние игры группового этапа Лиги чемпионов дома.

    – Это праздник для всех! Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. Спасибо, что в УЕФА все-таки разрешили играть в Ростове-на-Дону. У нас один из самых «горячих» стадионов, и фанаты заслужили этот праздник.

    Источник: ФК «Ростов»

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    25.08.2016 20:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +23

      moldo1 lmk 26 августа 2016, 17:43

      удачи всем командам надо рейтинг поднимать,чтоб 3 клуба в лч

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 августа 2016, 07:50

      Правильный настрой, без боязни. А чего им бояться - по сути от них никто не ждет выхода в плей-офф, как от ЦСКА. Выход в группу для Ростова - уже достижение! Задача минимум на сезон выполнена! Поэтому будут играть в свое удовольствие. Думаю, все понимаю, что игры с Баварией и Атлетико будут крайне сложными и зацепить в них хотя бы ничью - уже неплохо. А вот с ПСВ можно и нужно играть на победу и зарабатывать себе путевку в плей-офф ЛЕ, где шансы у Ростова должны быть весьма неплохими

      2
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      Рейтинг: +127

      талхк 25 августа 2016, 22:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я конечно рад что ростов вышел но, 0 очков будет, делайте скрин.

      -6
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 августа 2016, 22:14

      Ну почему же с Барсой сложнее, Бекиевич бы подсказал как их обыгрывать!

      1
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 25 августа 2016, 22:02

      ВОТ ЭТО НАСТРОЙ!. КРАСАВЦЫ.НЕ ТО ЧТО СЛУЦКИЙ. МОЛОДЦЫ РОСТОВЧАНЕ.И КОМАНДЕ И БОЛЕЛЬЩИКАМ БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ.

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 августа 2016, 21:50

      меня тоже удивляет, что Атлетико во 2 корзине.

      -2
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > Алексей1988 26 августа 2016, 02:32

      В 1-й от Испании чемпион и победитель лч.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 августа 2016, 21:37

      На данный момент именно Ростов является единственной народной командой РФПЛ!

      6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 августа 2016, 21:28

      Я считаю что повезло Ростову с жеребьёвкой!Почему?Потому что в Ростов-На-Дону приедут такие гранды как Бавария и Атлетико!!!Это же здорово увидеть их в живую!!!Ну и классно что достался ПСВ,- с ними можно побадаться за 3е место))))

      4
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      Рейтинг: +124

      z89 > ЖОРРО 25 августа 2016, 21:56

      Нам третье место не надо, будем бодаться за первое-второе!

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > z89 29 августа 2016, 23:59

      Настрой хороший!Дай Бог побадаются!!!)))

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 25 августа 2016, 21:28

      Вот в матче с Баварией и будет ясно что Ростов может.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mnb 95 25 августа 2016, 23:22

      Ясно одно.Любой игрок Баварии стоит сколько стоит Ростов( Я имею ввиду город))))

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 21:02

      Зато увидим Баварию и Атлетико

      0
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      Рейтинг: +124

      z89 > андрей андреев 25 августа 2016, 21:54

      Увидим и победим!

      3
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