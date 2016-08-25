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    Фернандес: «ЦСКА снова досталась сложная группа»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с «Байером», «Тоттенхэмом» и «Монако».

    «Нам снова досталась сложная группа. В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников, в том году тоже была сложная жеребьевка, соперники были примерно такого же уровня. В этом году будет ничуть не легче. Все команды очень боевитые и мастеровитые, со всеми играть нелегко. Ожидаем тяжелого противостояния и будем готовиться к каждому из матчей на пределе возможностей, чтобы в этом году пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Другого выхода у нас нет», – заявил Фернандес.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.08.2016 20:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +215

      iuda 29 августа 2016, 15:27

      Махнитесь тогда с ФК "Ростов"

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 23:18

      Посмотри на Ростов,чемпионы ,блин

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 25 августа 2016, 22:53

      Это он уже заранее оправдывается или что?

      -2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 25 августа 2016, 22:22

      бывают, в том году вы были слабым соперником

      1
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      Рейтинг: +28

      mam4 25 августа 2016, 21:34

      Ребята это лига чемпионов,как тут может быть легкая группа???
      Вы хотели попасть на лудогорца,копенгаген или что???
      У вас в сровнении с Ростовом отличная проходимая группа!!!
      Удачи!!!

      4
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 25 августа 2016, 21:33

      Да кого вам надо?? Вы же чемпионы и все такое... или вы хотели Динамо З и Брюгге??? Хватит пиз*еть играйте лучше хорошо...

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 25 августа 2016, 21:19

      Будем надеятся, что нашим клубам будет сопуствовать удача.

      3
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 25 августа 2016, 21:14

      тренер ноет и этот туда же один игоряша рад рекорд продолжится ))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka > спартач 23рус 25 августа 2016, 21:15

      С таким ником молчать в темах ЛЧ:))

      3
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      Рейтинг: +1481

      GM > спартач 23рус 25 августа 2016, 21:15

      Уже отошел от "шедеврального" выступления в ЛЕ, поросявый?
      Похрюкивать начал?

      4
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