«Челси» объявил о переходе Эдуарду

Неужели Бегович уйдет?
«Челси» объявил о переходе голкипера загребского «Динамо» Эдуарду. Соглашение между сторонами заключено на один год.
Отметим, Эдуарду был в составе сборной Португалии на Евро-2016, но не выходил на поле.
«Челси» объявил о переходе голкипера загребского «Динамо» Эдуарду. Соглашение между сторонами заключено на один год.
Отметим, Эдуарду был в составе сборной Португалии на Евро-2016, но не выходил на поле.
Неужели Бегович уйдет?
так третьим может быть коллинз, бакстер, камминг, делач