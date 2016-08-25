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    «Челси» объявил о переходе Эдуарду

    «Челси» объявил о переходе голкипера загребского «Динамо» Эдуарду. Соглашение между сторонами заключено на один год.

    Отметим, Эдуарду был в составе сборной Португалии на Евро-2016, но не выходил на поле.

    Источник: ФК «Челси»

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    25.08.2016 19:25
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