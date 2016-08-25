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    Бухаров: «Бердыев еще год назад говорил, что мы будем играть в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева.

    «Курбан Бекиевич год назад нам говорил, что мы будем играть в Лиге Чемпионов, тогда в это было трудно поверить, а сейчас это реальность.

    Вчера осуществилась мечта сотни тысяч людей, и в этом заслуга нашего тренера! Сегодня у Курбан Бекиевича день рождения и хочется сказать огромное спасибо за весь вклад, который вы делаете для нашей команды, города и болельщиков!

    Здоровья вам и долгих летит жизни! Спасибо!» – сообщил Бухаров.

    Источник: Instagram

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    25.08.2016 13:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22

      Суххххро 25 августа 2016, 18:22

      Что за пидр зенит оле... Блин, столько зависти скоро лопнет. Уважайте друг друга друзья, а-то с....

      2
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Суххххро 25 августа 2016, 21:43

      Дружище ,это еб.....ое создание зовут бугага ,можно бугагуй ,это уже как захочется. У него ещё сестра такая же ,чмо rqello её зовут. Без этих дебилойдов здесь было бы скучно.

      1
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      Рейтинг: +22

      Суххххро 25 августа 2016, 18:18

      С Днём Рождения,Курбан Бекиевич ! Живи и твори тысячу лет ! Удачи!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      takca 25 августа 2016, 15:41

      Ростов молодчага. Спасибо за игру.

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 августа 2016, 15:23

      Присоединяюсь, здоровья и всех благ!
      Четко нашаманил Бекиевич). Бегу покупать четки).

      5
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 августа 2016, 15:04

      Вчера футболисты РОСТОВА сделали огромнейший подарок настоящим болельщикам России, а те кто тявкают на Бердыева, пускай закроют свою "варежку". Говорил и буду утверждать - БЕРДЫЕВ лучший из футбольных тренеров России! С днем рождения! Здоровья и счастья, новых футбольных успехов!!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Шаен > Андрей Ермошин 25 августа 2016, 15:22

      полностью согласен! Престиж российского футбала Ростов с Бердыевым поднимают, раз уж сборная не в состоянии(

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 19:49

      Бугагагага, а кто тогда ваш цыган?! Она вашу зеньку даже в ЛЕ не приведет))бугагагага

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > 25 августа 2016, 20:00

      Бугагагага просто больной, он ненавидит Ростов всеми фибрами, наверное теща у него из Ростова....

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2016, 14:28

      С Днём Рождения,Курбан Бекиевич ! Живи и твори тысячу лет !

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      Рейтинг: +127

      2238331 25 августа 2016, 14:15

      Мысли материальны!))))))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 13:49

      С днём рождения!Хороший подарок вчера.

      5
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