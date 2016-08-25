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    Луческу: «Зениту» будет тяжело в матче с мотивированным «Амкаром»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил высокую степень мотивированности «Амкара» в преддверии очного противостояния команд в рамках 5-го тура РФПЛ.

    «Сейчас нам нужно учесть ошибки, которые мы допускали в матче с «Амкаром» в прошлом сезоне. Тогда наши защитники, в том числе Ломбертс, неправильно действовали в обороне, что привело к забитому мячу и потере очков. Надо забыть матч с ЦСКА, потеряли два очка, но мы их и не заслужили. «Амкар» будет очень мотивирован в субботу, нам будет тяжело», – заявил Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 11:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 августа 2016, 11:58

      тебя в том году здесь не было какие ошибки? по ютубу разбирал игру :-D

      -1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 26 августа 2016, 11:35

      надеюсь АМКАР даст бой Зениту , тем более , что без Халка игра у них не очень то и получается ...

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 25 августа 2016, 14:38

      откуда этот непонятный страх...неужели неуверенность в себе???!!!...или усыпляет бдительность сопернику...

      1
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 25 августа 2016, 13:20

      а у вас что звездная болезнь, раз не будете мотивированы?

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 августа 2016, 12:33

      2:0 или плохой ты тренер.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 12:17

      С такой игрой тяжело будет даже в фнл

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