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    Насри может оказаться в «Бешикташе»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить свою карьеру в «Бешикташе».

    Новый тренерский штаб манкунианцев во главе с Хосепом Гвардиолой не рассчитывает на Насри и готов расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что «Бешикташ» намерен сделать официальное предложение по Насри в ближайшие дни. Ранее появлялась информация о том, что игроком интересуется «Спартак».

    В минувшем сезоне Насри провел за свой клуб 12 матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    24.08.2016 19:25
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