Дибров: «У ростовчан осталась обида на Бердыева, вряд ли его ждут обратно»

Известный телеведущий Дмитрий Дибров, являющийся болельщиком «Ростова», рассказал о ситуации с бывшим главным тренером дончан Курбаном Бердыевым в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Я сейчас нахожусь в Ростове, и мы все здесь обсуждаем сложную обстановку вокруг команды. Курбан Бердыев – исключительно одаренный тренер, но все-таки нужно быть немного человеком. Тут все немного обижены на него. Разумеется, он вспылил не на пустом месте, но вряд ли тут ждут его обратно. Все-таки у ростовчан осталась некая обида на него. Но это мнение со стороны болельщиков клуба, «чайников» со стороны.

Все ждут этого матча. Город наэлектризован. Сегодня тут открывается кинофестиваль, но все взгляды обращены на футбольное поле. Главная сложность заключается в том, что тренер никогда не ходит один. Вместе с ним целая команда людей. И группа игроков. Мы не знаем, как скажется уход всей этой команды на сегодняшней игре.

Было ли бы «Ростову» проще в Лиге Европы? Ну, во-первых, я не понимаю, что такое «проще». Мне кажется, что команда – как мускул. От упражнений она становится только сильнее. Ну и во-вторых, не стоит забывать о лозунге викингов: «Победа священна». Не бывает ненужных побед. Любая победа сплачивает команду и приносит незаменимый опыт. Я надеюсь на счет 1:0 в нашу пользу», – сказал Дибров.