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  • Дибров: «У ростовчан осталась обида на Бердыева, вряд ли его ждут обратно»

Дибров: «У ростовчан осталась обида на Бердыева, вряд ли его ждут обратно»

24 августа 2016, 18:19
24

Известный телеведущий Дмитрий Дибров, являющийся болельщиком «Ростова», рассказал о ситуации с бывшим главным тренером дончан Курбаном Бердыевым в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Я сейчас нахожусь в Ростове, и мы все здесь обсуждаем сложную обстановку вокруг команды. Курбан Бердыев – исключительно одаренный тренер, но все-таки нужно быть немного человеком. Тут все немного обижены на него. Разумеется, он вспылил не на пустом месте, но вряд ли тут ждут его обратно. Все-таки у ростовчан осталась некая обида на него. Но это мнение со стороны болельщиков клуба, «чайников» со стороны.

Все ждут этого матча. Город наэлектризован. Сегодня тут открывается кинофестиваль, но все взгляды обращены на футбольное поле. Главная сложность заключается в том, что тренер никогда не ходит один. Вместе с ним целая команда людей. И группа игроков. Мы не знаем, как скажется уход всей этой команды на сегодняшней игре.

Было ли бы «Ростову» проще в Лиге Европы? Ну, во-первых, я не понимаю, что такое «проще». Мне кажется, что команда – как мускул. От упражнений она становится только сильнее. Ну и во-вторых, не стоит забывать о лозунге викингов: «Победа священна». Не бывает ненужных побед. Любая победа сплачивает команду и приносит незаменимый опыт. Я надеюсь на счет 1:0 в нашу пользу», – сказал Дибров.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Аякс Бердыев Курбан
Комментарии (24)
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a-rakhmatov
1472052469
Дима ты не прав, команда с пониманием отнеслась ....но движения Курбана оказались безрезультатными, а Ростову он он очень нужен)))
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yaran56
1472053760
Не спутал ли телепередачу с готовыми ответами? Случай когда за молчание сошел бы за умного.
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Димон Панкер
1472054010
Что это за болельщики такие обиженные? Подавляющее большинство болел - за КББ! А вот руководство - ... Молчал бы ты лучше, Дима.
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андрей андреев
1472054333
Я тоже обиделся,когда сказали про 100% в Спартак.Потом отошёл,особенно когда увидел,что он всё таки тренирует Ростов. А что насчёт "вспылил"?-я например не в курсе
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bolela_16
1472054903
Победы, тебе, Ростов
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Serjoga
1472055297
А я хочу трешку Аяксу! 3:0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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compka
1472056708
Весь Советский Союз сегодня за Ростов! Накажите этих европeдepacтов.
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Rustam27
1472057043
Никто не обижены, наоборот все болельщики благодарный ему , даже сегодня не пройдет Аякс. Бердыев человек чести , своих он никогда не бросает. Ушел, потому что за....ался слушать пустые обещание , теперь как только устроится на другой клуб, заберут оттуда своих.

Понятно то что теперь всякие антигерои футбола ( федуны, мутко , савидди ) всем своим силам старается его унизит нанимая таких , как Бубнов и т.п... Чтобы сами остались перед народам " белый пушистый " .

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Rustam27
1472057237
Победа над Аяксом было б праздником для всех Россиян, желаем удачи !!!
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marslond
1472058462
Проход Ростова будет!
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