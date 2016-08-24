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    Бухаров: «Игра с «Аяксом» – самая важная в этом году»

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом». Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью – 1:1.

    – Какие впечатления остались от первой игры с «Аяксом»?

    – Долго не играл на таких больших стадионах. Последний подобный матч провел в составе «Зенита». Тогда мы встречались с португальским клубом «Пасуш де Феррейра» на той же стадии Лиги чемпионов, что и сейчас. Тогда я забил гол, а моя бывшая команда выиграла.

    – От гимна Лиги чемпионов у многих особые эмоции.

    – Это незабываемая атмосфера. Сердце начинает биться сильнее, и как-то особенно настраиваешься на матч. «Амстердам-Арена»? Я впервые играл на ней и приятно удивился великолепию стадиона.

    – Чувствовали давление трибун, когда выходили на поле?

    – Для меня это привычно. Если честно, то шумные болельщики мешали только, когда нужно было подсказывать друг другу. Пару раз Сесар пробегал все поле, чтобы что-то сказать.

    – Вы один из самых опытных футболистов «Ростова». Давали советы молодым одноклубникам перед игрой?

    – Не думаю, что они чего-то боялись. Коленки ни у кого не дрожали. До матча общался с Байрамяном и Киреевым. Они готовились в обычном режиме.

    – Если взять игру, то «Аякс» чем-нибудь удивил?

    – Футбол в исполнении голландцев мне понравился. Это команда со своим стилем, который тренируют с юного возраста. Здорово, что в основе нашего соперника много молодых футболистов.

    – Кто-нибудь из футболистов соперника запомнился?

    – Отлично сыграл Юнес. Быстрый техничный игрок, владеет прицельным ударом. Был удивлен, когда его заменили. После этого нам стало легче играть (улыбается).

    – Впереди ответный матч.

    – Это самая важная игра в году. Будет особый настрой, тем более придет полный стадион, нас будут гнать вперед. Хочется забить первыми и упрочить свое минимальное преимущество.

    – На «Олимпе-2» впервые зазвучит гимн Лиги Чемпионов…

    – Главное, чтобы болельщики получили этот заряд эмоций и поддерживали нас весь матч. Благодаря им, у нас может открыться второе дыхание даже в самый тяжелый момент.

    Источник: ФК «Ростов»

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    24.08.2016 17:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 20:09

      РОССИЯ С ТОБОЙ РОСТОВ!ЖДЁМ ПОБЕДЫ!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 августа 2016, 19:18

      Главное не напрашивайся на пеналь! Играй до конца! А сбить они успеют на самом деле!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 августа 2016, 18:34

      Ну и что хорошего...? Снова трансляция для нас начнётся в час ночи, это при том, что играют в России. Кому на работу- в пролёте,это насчёт просмотра...?!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ribavadim 24 августа 2016, 19:19

      А ты побегай в Ростове в 15.00 при плюс 30! Потом о времени рассуждай!

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > Serjoga 24 августа 2016, 22:48

      Это минималка, сейчас в 15:00 обычно пожарче)))

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 августа 2016, 18:22

      Тверь верит в РСМ! Удачи!

      4
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 августа 2016, 17:57

      Казань болеет за " Ростов ", вперед ребятки.

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > paparazzi-kazan 24 августа 2016, 18:06

      Спасибо други верные!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2016, 17:38

      Конечно, важная нужно играть дальше в ЛЧ, да и 20 лямов очень нужны команде)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > a-rakhmatov 24 августа 2016, 18:06

      Да дело даже не в деньгах. Это праздник, черт побери!

      4
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