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    Наингголан: «Тяжело играть вдевятером, но в равных составах «Рома» показала бы гораздо больше»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором римский клуб потерпел разгромное поражение от «Порту» со счетом 0:3.

    «Если бы мы играли в равных составах, то могли сделать гораздо больше. Даже вдевятером мы показали достойную игру. Хотя в меньшинстве нам пришлось оставлять зоны и рисковать. Мы должны извлечь урок из этих ошибок. Надеюсь, «Рома» сможет далеко пройти в Лиге Европы», – сказал Наингголан.

    Источник: Football Italia

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    24.08.2016 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 августа 2016, 09:53

      Надо было переходить в Челси, нам тьфу тьфу тьфу, пока везет . . .

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