Наингголан: «Тяжело играть вдевятером, но в равных составах «Рома» показала бы гораздо больше»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором римский клуб потерпел разгромное поражение от «Порту» со счетом 0:3.

«Если бы мы играли в равных составах, то могли сделать гораздо больше. Даже вдевятером мы показали достойную игру. Хотя в меньшинстве нам пришлось оставлять зоны и рисковать. Мы должны извлечь урок из этих ошибок. Надеюсь, «Рома» сможет далеко пройти в Лиге Европы», – сказал Наингголан.