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    Кураньи: «Черчесов – супертренер. С ним сборная России выступит лучше, чем на Евро-2016»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России, отметив, что данный специалист отлично подходит для национальной команды.

    – Кто, если не он? Всегда считал его супертренером, успешной работой в клубах он всем все доказал. Человек заслужил право возглавить национальную команду. Уверен, что он вдохнет в сборную новую жизнь, взбодрит ребят. Поэтому я просто порадовался за него.

    – Главная черта тренера Черчесова?

    – Строгость и очень сильный характер. В какой-то мере прямолинеен. Всегда говорит в лицо то, что думает. Честен с игроками.

    – Шумный?

    – О да! Если команда выглядела на поле не лучшим образом, то в раздевалке было очень шумно. Черчесов мог каждому игроку высказать все, что о нем думает, указать на все ошибки. Мне всегда нравился такой подход.

    – Тренер должен быть жестким?

    – Тренер должен обладать сильным характером и придерживаться своей линии.

    – Черчесов вас когда-нибудь штрафовал?

    – Нет, нам всегда удавалось уладить разногласия при помощи беседы. Жесткий человек, но справедливый. Убежден, с Черчесовым команда выступит намного удачнее, чем на Евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2016 00:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 августа 2016, 11:48

      Тут Кевин прав.Конечно лучше выступит сборная при Черчесове,чем при Слуцкере.Ведь хуже можно сыграть,если то и дело бить по своим воротам.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 24 августа 2016, 07:01

      Не в пастухах дело,а в стаде...

      0
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > DUMOH 24 августа 2016, 09:05

      Стадом тоже надо умело руководить, при плохом пастухе стадо разбредется

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Касабланка 27 августа 2016, 20:20

      Такое стадо не жалко
      ...Много уже разных тренеров пробовали

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 августа 2016, 05:26

      Ну да хуже то некуда

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      Рейтинг: +122

      time_killer 24 августа 2016, 04:18

      Но ведь третье место в группе - это тоже лучше, чем на Евро...

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