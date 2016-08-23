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    Кириченко: «Ожидания «Ростова», города и всей страны – пройти «Аякс»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса».

    «Ожидания от матча и нашей команды, и города, и всей страны – пройти «Аякс» и выложиться на 100 процентов. Шансы оставались 50 на 50 и до первого матча, и сейчас. Это главное ожидание – пройти «Аякс». Некоторые моменты по сравнению с первым матчем мы перестроим, но это будет относиться к структуре игры. Кое-что в Амстердаме мы делали неправильно, из-за чего теряли инициативу, много моментов возникало у наших ворот», – сказал Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2016 21:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 августа 2016, 10:06

      Вперед мужики, победа за Вами

      3
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 24 августа 2016, 09:05

      по силам вполне

      3
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 24 августа 2016, 07:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не нужно за всех говорить,мне лично похуй на ростов.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Warrior God 24 августа 2016, 11:40

      скорее всем глубоко по#уй на твое "личное" мнение. А во вторых, на команду неудачник с твоей аватары

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2016, 01:12

      Надеюсь на победу, вперед ребятки

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 24 августа 2016, 00:43

      ...победы Ростову - шансы хорошие!!!

      3
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 00:20

      Надеемся и ждём выхода в ЛЧ!

      4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 23 августа 2016, 23:54

      РСМ сыграет достойно, невзирая на всякие Бу-га-га и подобные горгазовские отрыжки...Мужики, держитесь, правда за нами!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 23 августа 2016, 23:21

      Дай бог, мужики!!!! Мы верим в вас!!!

      8
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Sergh4 23 августа 2016, 23:49

      !!!

      0
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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 23 августа 2016, 22:39

      Болеем за Ростов, за Бердыева! Не подводите!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 августа 2016, 22:15

      Обязательно пройдете , невзирая на злость и ненависть гражданина Бугагагага - болельщика цыганской Зеньки ))бугагагагагагагагагагага

      6
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 13:01

      Оооооо ,так ты бандеолг оказывается ,от очередной могилизации скрываешься? Ты смотри ,порося тебе не даст звание гяроя.

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