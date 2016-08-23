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    Гинер: «Теперь меня больше не будут спрашивать о собственном стадионе ЦСКА»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер, присутствовавший сегодня на встрече с болельщиками на недавно возведенной арене армейцев, подчеркнул, что теперь у поклонников команды не осталось к нему вопросов по поводу стадиона для красно-синих.

    «Сегодня много болельщиков собралось. Много лет назад мы заложили капсулу и вот – стадион перед вами. Теперь мне не будут каждый раз задавать вопрос на таких встречах: когда у нас будет свой стадион?», – сказал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2016 18:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 23 августа 2016, 19:05

      Может хоть теперь появятся деньги на усиление состава ?

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Sashka Reshetov 23 августа 2016, 19:23

      в этом году нет! Ели как Траоре и Ионова подписали! После зиме Витка придет

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