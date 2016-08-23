Гинер: «Теперь меня больше не будут спрашивать о собственном стадионе ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер, присутствовавший сегодня на встрече с болельщиками на недавно возведенной арене армейцев, подчеркнул, что теперь у поклонников команды не осталось к нему вопросов по поводу стадиона для красно-синих.

«Сегодня много болельщиков собралось. Много лет назад мы заложили капсулу и вот – стадион перед вами. Теперь мне не будут каждый раз задавать вопрос на таких встречах: когда у нас будет свой стадион?», – сказал Гинер.